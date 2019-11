Nõmme kunagise miilitsakooli hoone asemele kerkib kortermaja

Nõmme keskuses Pärnu maantee ja Vana-Mustamäe tänava nurgal asuvad hooned seisavad praegu kasutuseta.

Pärnu maantee 328a maja ehitati 1978. aastal miilitsakooli jaoks. Selle asemele näeb möödunud nädalal Tallinna linnavolikogu otsusel kehtestatud detailplaneering ette kuni viiekorruselise äripindadega korterelamu ehitamise. Hoovis asuvate endiste ekspertiisibokside asemele Vana-Mustamäe tänava äärde saab rajada abihoone.

Pärnu maantee 328 asuv 1938. aastal ehitatud maja on Nõmme üldplaneeringu järgi väga väärtuslik hoone, mis on säilinud esialgsel ilmel ja moodustab ühtse terviku Nõmme keskväljaku hoonestusega. See on kavas rekonstrueerida äripindadega korterelamuks.

Kinnistud on kavas liita. Hoonete esimesele korrusele tänavaga külgnevasse ossa kavandatakse kaubandus- ja teeninduspinnad. Uusehitis ja rekonstrueeritav hoone on planeeritud omavahel ühendada galeriiga ülemiste korruste tasandil ning maa all parkimiskorruse tasandil. Majadesse tuleb kokku kuni 31 korterit ning äriruumid.

Hoonetevahelisele hoovialale kavandatakse haljasala koos mänguväljakuga.

2016. aastal OÜ-s Stratum valminud liiklusuuringu kohaselt on liiklusprobleemid Nõmme keskuse ristmikul olemas juba praegu ning detailplaneeringu alal kavandatu elluviimine mõjutab neid probleeme väga vähe.

Kinnistute omanik on Merko Ehitus Eesti AS.