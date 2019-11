Karl Soonpää päevik 9. novembril 1939. aastal

9. nov. Vab. Val. koosolek kella 17–½ 3! Kriminaalseaduse puhul muuseas vaidlused korruptsiooni üle. Kas karistada altkäemaksu andjat? Arvan, et asja huvides oleks, et ei karistataks, sest ametnik sunnib teda maksma; karistuse kartusel ei julge ta ka siis üles anda, kui pärast tülli läheb. Kõlblistel motiividel [välisminister Ants] (Piip) aga arvatakse, et peab karistama. Laidoner, [minister Ants] Oidermaa, [õiguskantsler Anton] Palvadre ja t. löövad sekka.

Arvan, et krimin-seadus puudulik. Tõin ette juhtumuse sadamatehastega. Pidid saama tellimise trammivaguni peale Tallinna linnalt. Täitetööd oli tarvis. Asi aga jäi stoppama. Viimati tuli keegi end. ärimees ja seletas, et tellimise tema muretseb, aga see maksab 2000 kr. Sadamatehased maksid 2000 kr. "kaastöö" eest ja said ka tellimise.

Andsin asja prokuratuurile. Lõpetati ära, kuna see ärimees ei olnud omavalitsus- ega riigiteenija, vaid eraisik, ja temale maksmist ei saadud karistada. [Sotsiaalminister Oskar] Kask hüüab vahele, et siin valitsuse laua taga ju ka leiti, et sadamatehased ei saanudki teisiti talitada. [Peaminister Jüri] Uluots ja [siseminister August] Jürima arvavad, et just nende "kaastööliste" kohta tuleksid normid võtta kr-s. Nii ka otsustatakse.

Oidermaa arvab, et eriline politsei tuleks selle nähte vastu võitlemiseks ametisse seadida. Selle seaduse puhul pahvatab ülemjuhataja, et politsei ja propagandatalitus on ise ageerinud tema autoriteedi mahakiskumiseks! Vist mõtleb siin allveelaevaga seotud asju. [Sõjaminister Nikolai] Reek ei näi kursis olevat, mis sõjaväes sünnib.

[Põllutööminister Ants] Tupits kannab ette, et Läänemaal juba Vene väed lõhuvad talusid, et saada vabu välju aerodroomide tarvis. Reek ütleb, et tegemist omavoliga.

Tupits aga loeb ette, et oli selleks varustusvalitsuse ülema korraldus. Laidoner kurdab, et neil raske töötada, kuna varval. pool personaali tiisikuses. Öeldakse, et üür, mis venelased peavad maksma, on madal. Reek ütleb, et hiljuti vastuvõetud seadus määrab need madalad normid ja neil pole midagi tettä.