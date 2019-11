Karl Soonpää päevik 10.-12. novembril 1939. aastal

10. nov. Käisin ühe määrusega [peaminister Jüri] Uluotsa jutul. Õhtul Kääriku sünnipäev. Jutt lauas keerleb tihti sõja ümber. Mängisime bridge'i – Anderkopp, Tanner, mina ja Assor, pärast Müller (+ 22 X 50).

11. nov. Kell 17 [Rudolf] Penno pool kella 5 teel. Tambek, Zimmermann, Lehtmann, Etverk, Altma, Tarmet ja t. Z. soovitab tööstuste ülevõtmises olla järsk. Vastan, et Saksal kerge pareerida. Näit. läbirääkimiste puhul kaaperdasid nad 20.000 t. meie tselluloosi. Nüüd on see liikuma pääsenud suurelt osalt, aga uute saadetistega võivad seda teha igal ajal. Z. ja L. arvavad ka, et ei tuleks partselleerida sakslaste põllumajapidamisi, vaid tervelt välja anda. Pooldan seda seisukohta.

Lehtmann räägib, et omal ajal kommertspangast tema poolt välja võetud palk, mis talle süüks pandi, läinud Z. protesti läinud vekslite väljaostmiseks. L. on esimeheks Kemaksis ja kaasosanik Evekas.

12. nov. Kell 16 Keskküla pool. Seal ka Sepp , Raidla, Salusted, Rootsid, pr. Paaver ja Kandred. On palju vaiksem, kui on seal harilikult olnud. Agronoomidele varemalt omane elujaatav, rõõmust ülekeev huumor ja vallatus puudub. Üldteemadel aga jutt (sakslastest) varsti toppab. Mängime bridge'i pr. Paaver, Keskküla, Saluste (+ 63 X 5).

