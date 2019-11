16. nov. Kella 16–20 ½ Vab. Val. koosolek. Sakslaste asjad. Arvasin, et ekspromptum poleks soovitav nii suuri asju arutada. Pooldasin varianti, et ka investeeritud rahade eest ei tuleks maksta %%, sest Treuhänder'i raha pole mõni välislaen, vaid meie oma rahvamajanduses tekkinud raha, ja selle eest välismaale protsente maksta poleks põhimõtteliselt õige.

Esimestel aastatel oleks suuremaid raatesid raske sissevõtta, kuna ka meil sõjaoludes maksete bilanss raskem. Ei peaks mingil juhul transversiooni siduma clearing-saldoga – tekiks hädaoht, et sakslased sihilikult kasvatavad clearing-saldot. Neid seisukohti pooldab täiel määral [siseminister August] Jürima.

Seltside asjus sakslased tahaksid varasid kaasa võtta – transfereerida. [siseminister August] Jürima näitab, kui võimatu see on. Laidoner paistab pooldavat, et sakslastele vastu tuldaks. Sugereerib mõtet, et leitaks kokkulepe baušaalsumma peale. [Sotsiaalminister Oskar] Kask vaidleb vastu ja toetab siseministrit. Laidoner hüüab vahele, et nüüd oleme kõik väga tragid nõudma ja julged, aga kui olid raskused, mis tehti siis?

Kask saab ägedaks ja ütleb, et ta teab väga hästi, kuidas raskuste momendil üks või teine ennast ülevel pidas (sihiks nagu L. pihta), ja võiks sellest paljugi rääkida, aga pole praegu kohane seda asja meelde tuletada – kõik tegid, mis võisid, et päästa, mis päästa oli.

Äride esinduste kohta kavatseb [majandusminister Leo] Sepp seadust, mis nõuaks lubade sisseseadmist sellel alal. [Põllutööminister Artur] Tupits kardab liig palju jätta ametnikkude äranägemise valdkonda. Jürima arvab, et esinduste alal peaks eesõigus antama ühingutele, kuna sealt poolt altkäemaksu vähem pakutaks.

Pooldan Jürimad, kuna ka pärastises tegevuses litsentside ja hangete puhul ühingute juures korruptsiooni hädaoht vähem. Eraalgatust (tõlgitsedes seda üksikinimeste algatusena) pooldavad [haridusminister Paul] Kogerman ja [sotsiaalminister Oskar] Kask. Küsimus jääb lõplikult otsustamata.

Krulli viivitustrahvist 21.000 krooni ulatusest vabastamisele vaidlen vastu, kuna seadus lubab vabastada ainult siis, kui riik pole kannatanud kahju. Vastu [välisminister Ants] Piip.