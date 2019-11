18. nov. Läti aastapäeva puhul Läti saatkonnas vastuvõtt. Räägin [Mihkel] Pungaga sakslaste kavatsusest varanduste likvidatsiooni kohta. Pung on kuulnud, et sakslased kavatsevat müüma hakata üldiselt 2/3 turuhinna eest, et müüki kiirustada.

Tema ise käinud vaatamas Narva maanteel kolmekordset kivimaja, mis pool aastat tagasi oleks müüdud 100.000 kr. eest, nüüd nõutud 50 000 kr. Arvab nagu minagi, et investeerimise võimalus oleks veike ja %% ei tohiks saksa summadelt arvestada.

Käisin "Estonias" "Montmartre'i kannikest" vaatamas. Mängiti hästi, eriti M. Laid ja A. Vaino, ka Eskola, Val. looshis Viktor Päts prouaga. See abielupaar jätab hea mulje, kuna on omavahel kui ka võerastega sõbralikud.

19. nov. Õhtul minu pool pr. Ruus, Derrik, Sossi (+ 27 X 10).