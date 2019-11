McDonaldsi juht sai suhteafääri tõttu ametist lahti

McDonalds teatas, et kuigi kuigi Easterbrook ei kasutanud suhtes ära mõjuvõimu alluva suhtes, rikkus ta sellise käitumisega ettevõtte eeskirju ning peab seetõttu tegevjuhi kohalt lahkuma, vahendab BBC.

Easterbrook teatas lahkumiskirjas alluvatele, et ta mõistab, et tegu oli veaga ning miks ta vallandati. "Lähtudes ettevõtte väärtustest, nõustun ma juhatusega, et mul on aeg lahkuda," märkis ta.

McDonaldsi uueks tegevjuhiks sai senine USA äride juht Chris Kempczinski.

Teade Easterbrooki lahkumisest põhjustas ettevõtte väärtuse languse börsidel, sest Easterbrooki peetakse peapõhjuseks, miks McDonaldsi aktsia väärtus peaaegu kahekordistus viimase nelja aastaga, kirjutab Reuters. Esmaspäeva hommiku seisuga oli ettevõtte aktsia väärtus kahanenud 2,6 protsenti.

Easterbrook asus tegevjuhi ametisse ajal, mil McDonaldsil ei läinud muutuval turul kõige paremini. Tervislikuma toidu ja kõikvõimalike toidutellimise äppide ajastul ei suurenenud ettevõtte klientide arv enam nii nagu varem. Easterbrook asus mitmemiljardilise moderniseerimise projektiga uuendama ettevõtte söögikohti ning automatiseerima tellimisteenust.

52-aastane Easterbrook alustas McDonaldsis 1993. aastal Londoni äride juhina ning tegi kiire karjääritõusu. 2011. aastal lahkus ta McDonaldsist, kuid naasis ettevõttesse 2013. aastal ning sai hiljem McDonaldsi Suurbritannia ja Euroopa juhiks. 2015. aastal nimetati ta kogu ettevõtte tegevjuhiks.