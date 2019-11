Johnsoni büroo blokeeris Venemaa julgeolekuohtu hindava raporti avaldamise valimiste eel

Ajaleht The Guardian kirjutab, et parlamendi luurekomisjoni 50-leheküljelises raportis uuriti väiteid, kas Vene rahaga on mõjutatud konservatiive või Briti poliitikuid laiemal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks uuriti, kas Kremli toetatud kampaania mõjutas Euroopa Liidu referendumit 2016. aastal.

Raporti avalikustamise peab heaks kiitma valitsus, kuid Downing Street lükkas heakskiitmise edasi teisipäeva õhtuni. See aga tähendab, et kuna teisipäeval saadetakse parlament amelikult laiali, siis ei saa raportit avalikustada enne valimisi.