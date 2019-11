Pärnu naiste tugikeskus sai kümneaastaseks

Pärnu naiste tugikeskus ei saa oma aastapäeva puhul külalisi kutsuda. Südalinnas on neil imepisike büroo, aga varjupaika ei viida üldjuhul kedagi kõrvalist, sest selle asukohta hoitakse saladuses. Nii jalutati aastapäeval mööda jõe kallast ja kümne peatusega tuletati meelde aastate jooksul toimunut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ei olnud lihtne otsus. Eestis olid juba varjupaigad olemas, meie olime kaheksas varjupaik Eestis. Asjast täpselt aru ei saanud, mida ma tegema pean, aga varjupaik sai tehtud ja siis alles hakkas õppimise ja arusaamise periood. See on kõik õpitav, töö käigus tulevad kõik asjad juurde," selgitas tugikeskuse juht Margo Orupõld.

Ta ütles, et lihtsalt nõustamisest ja majutuse pakkumisest jäi talle väheks. Kohe alustati loovteraapiate ja grupitöödega. Nüüd on juba korraldatud viis emade ja laste laagrit, kus nende probleemid ehedalt välja paistavad.

Kümnendal sünnipäeval anti välja auhind Okas. Eero Epner sai selle lähisuhtevägivalla teema käsitlemise eest Eesti Ekspressis.

"Artikkel sündis sellest, et me arutasime koos Eero Epneriga, mis teemadel ta võiks teha sellist pikemat, uurivamat ja süvenenumat lugu. Siis ta selle teema pakkus välja. Ja et anda tõele au, siis ma isegi alguses olin kergelt skeptiline. Tundus, et see teema on raske, valus, sellest räägitakse, aga küsimus on, mida on sellele siis täpsemalt veel lisada," rääkis auhinna Epneri eest vastu võtnud Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.

Moora sõnul on hea loo tunnus see, et sa näed lugedes pilti, kuidas see kõik olnud on, aga see lugu tegi midagi veel enamat. Loo tunnustamine on kahtlemata õigustatud, tõdes peatoimetaja.