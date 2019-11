Alanud nädal toob talvised ilma- ja teeolud

Ööl vastu teisipäeva sajab Eestis ajuti sajab vihma ja lörtsi, Virumaal ka lund, kohati on sadu tugev. Puhub kirdetuul 6 juni 11, puhanguti 14, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja +3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni viis kraadi.

Hommik on üsna sajune, vaid Eesti loodeosas võib olla kuivem. Kirdetuul on tugev. Õhutemperatuur on 1 ja +5 kraadi vahel. Teeolud on halvad eelkõige Kirde-Eestis.

Päeval sajab aeg-ajalt nii vihma, lörtsi kui lund. Kohati on sadu tugev. Tugev on ka kirdetuul, mis annab järele alles õhtul. Õhutemperatuur püsib -1 ja +5 vahel. Teeolud on halvad paljudes kohtades.

Kolmapäeval taandub lume- ja lörtsisadu Lõuna-Eesti kohale ning põhjas tervitab hommikut päike. Tuul annab veidi järele, õhk külmeneb. Öösel on sisealadel külma kuni viis kraadi, saarte rannikul on mõni kraad sooja. Päevane õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Neljapäeval on lume- ja lörtsisadu vaid üksikutes kohtades, kuid tuul püsib puhanguline. Öösel on külma kuni seitse kraadi ning vähesed miinuskraadid püsivad ka päeval.

Reedene öö on mandril veel karge, saartele läheneb soojem ja niiskem õhumass. Päeval sajab üksikutes kohtades vihma, põhja pool tuleb sekka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb kõikjal plusspoolele.

Soojenemine peaks jätkuma ka nädalavahetusel ning laupäeval võib siia jõuda lõuna poolt tihedam vihmasadu. Plusskraadid valitsevad nii öösel kui päeval.