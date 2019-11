Türgi kohus käskis vabastada kaks tuntud ajakirjanikku

Vanglast vabanesid 10,5 aastaks vangi mõistetud Ahmet Altan ja kaheksaks aastaks ja üheksaks kuuks vanglasse saadetud Nazli Ilicak, edastas riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Mõlemad jõudsid karistusest ära kanda umbes kolm aastat ja nad said käsu Türgist mitte lahkuda.

Mõlemat süüdistati seotuses Türgis 2016. aasta juulis läbikukkunud riigipöördekatse väidetavalt läbi viinud rühmitusega.

Türgi võimud süüdistavad riigipöördekatses Ühendriikides eksiilis elava vaimuliku Fethullah Güleni liikumist Hizmet, mida nad nimetavad terroriorganisatsiooniks FETO. Gülen eitab igasugust seotust putšikatsega.

2018. aastal mõisteti Altan ja Ilicak eluks ajaks vangi, kuid kõrgeim apellatsioonikohus muutis otsused tänavu juulis ära.

Kassatsioonikohtu hinnangul ei olnud nende riigipöördekatsega seotuses süüdistatuna kohtu alla andmine õige ning nende üle tulnuks kohut mõista terrorirühmituse abistamise süüdistuse alusel, mille eest näeb Türgi kriminaalkoodeks ette kergema karistuse.

Altan ütles pärast vabanemist oma pereliikmete keskel ajakirjanikele, et võimudel ei olnud algusest peale tema vastu mingeid tõendeid. "Kuidas saab selline kuritegu olla võimalik ja miks ma peaksin midagi sellist toime panema?" küsis ta.

Altan on Türgis tuntud romaanikirjanik ja ajakirjanik, kes on opositsioonilise ajalehe Taraf asutaja. Leht on praeguseks ilmumise lõpetanud.

Tema venna, ajakirjanik Mehmet Altani mõistis sama kohus esmaspäeval õigeks, vabadusse oli ta pääsenud juba eelmisel aastal.

Ilıcak on endine parlamendiliige, kes oli Türgi juhtivate ajalehtede, teiste seas Hürriyeti kolumnist.

Mõlemad on eitanud igasugust seotust riigipöördekatsega, nimetades selliseid süüdistusi groteskseteks.