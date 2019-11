"Selgituseks võib lisada, et betoneerimistööde varisemise üks ja minu arvates ainus põhjus oli raketisele mõjuvate koormuste vale arvestus. Tegelik koormusolukord oli betoneerimise käigus keerukam eeldatust (lisaks vertikaalsele koormusele ka horisontaalne koormus) mis viis raketisprojekti järgselt koostatud raketise ebastabiilsuse tekkimiseni. Täpsema selgituse saab selles osas vast anda Ramirent, kes on raketise paigaldusprojekti autor," kirjutas ettevõtte East Capital Real Estate ehitusjuht Aare Hommik Jõhvi vallavalitsusele saadetud seletuskirjas.

Ramirendilt ei ole õnnestunud ERR-il seni kommentaari saada.

"Me küsisime neilt seletuskirja ja kõiki tööjooniseid. Igal juhul soovime hoone kasutuselevõtu eel näha koormuskatsete protokolle," rääkis abivallavanem Natalja Abel ERR-ile. "Kuna juba oli varing, siis ehuitusmehaanika seisukohalt armatuuri kandevõime juba vähenes. Me teatasime ehitajale ja omanikule ja tellijale, et vaja on koormuskatseid kõigile koormustele, sealhulgas ka tuulele ja lumele," lisas Abel.

"Põhimõtteliselt ei sekku vallavalitsus eraehitustesse, aga kui on avalik huvi, kui tegemist on ühiskondliku hoonega, siis me loomulikult jälgime," rääkis Abel.

Jõhvis ehitatava bussijaama ootepaviljoni varikatus kukkus alla 8. oktoobril, õnnetuses sai kergelt viga kaks ehitustöölist. Vigastada saanud 47-aastane ja 53-aastane ehitaja ronisid ise varinguprahi seest välja ja viidi haiglasse, kust nad lubati koju, kuna nende vigastused olid kerged.