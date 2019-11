Kuulujuttude kulutuli ehk kuidas nõmmekad jäätmejaamade kohta valeinfot said

Tallinna Nõmme linnaosa elanike seas läks nädalavahetusel sotsiaalmeedias liikvele info, et uuest aastast aiandusjäätmeid enam Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaamades vastu ei võeta, vaid need tuleb transportida linna teise otsa Piritale. Jäätmejaamade tööd korraldav ettevõtlusamet kinnitab, et sellist plaani ei ole ega tule, kuid tuvastas ka veidra väite allika.

"Täna aiandusjäätmeid Pääsküla jäätmejaama viies ütles teenindaja info, et alates järgmisest aastast võetakse aiandusjäätmeid tasuta vastu vaid Pärnamäel," postitas üks nõmmekas laupäeva õhtul Facebooki Nõmmekate kommuuni. Ka mitmed teised aiajäätmete vedajad olid Pääsküla jäätmejaamast päev otsa sama infot saanud.

Teine teadis lisada, et aiajäätmete tasuta vastuvõtt eraisikutelt kaob ära või väheneb. Seepeale läks kogukond kihama, sest Pääskülast Pärnamäele ja tagasi on suurusjärgus 30 kilomeetrit ning teenus aiaomanikele vajalik.

Kui paljud aiaomanikud saavad valida, kas purustada puudelt langenud lehed muruniidukiga või kompostida neid oma aianurgas, siis nõmmekad on oma elupaiga eripärade tõttu enamasti sundolukorras: Nõmme asub enamjaolt mändide all, kuid okkad, käbid, oksad, aga ka tammelehed ei kõdune. Ka aianurgas põletamine pole lahendus, sest Tallinna territooriumil tohib põletada üksnes oksi, juhul kui see naabreid ei sega, kuid okaste, käbide, lehtede jm aiajäätmete põletamine on keelatud. Nõnda ei jäägi neil muud üle, kui aedadest risu kokku riisuda, suurtesse kilekottidesse pakkida ja lähimasse jäätmejaama vedada.

Linn: see oleks ennekuulmatu!

Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonna juhataja Tõnu Tuppits on nõmmekate murega juba kursis. Tal kulus terve päev, et väärinfo allikale jälile jõuda, kuid saab kinnitada, et niisuguseid plaane linnal ei ole ning kui keegi sellise mõttega ka lagedale tuleks, oleks see ennekuulmatu.

"Sellel jutul pole mingisugust alust. Sellist ametlikku infot, otsust ega plaani pole meie majas kunagi olnud. Aga me umbes teame, kuidas selline kuulujutt võis tekkida: seda levitas üks autojuht, kes meil jäätmejaamadest jäätmeid välja veab. Ta istus ühes kohvilauas, kus arutasime selle üle, kui palju peaksime biojäätmeid tasuta vastu võtma elanikkonna käest igalt toojalt eraldi ja arutasime, kuhu me erinevatest jäätmejaamadest need veame – kus küll võtame vastu, aga ise kohapeal ei komposti neid. Keskkontoris ametiruumides seda teemat arutati, aga üldse mitte selles võtmes, et seda peaks kuidagi piirama või ära lõpetama või üldse ümber korraldama. Autojuht, kes neid jäätmekotte vedas, kuulis küllap pealt mingeid jutukatkeid ja arvas siis, et ta kuulis midagi olulist ning levitas juttu kohapeal edasi," ütles Tuppits, selgitades, et just Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaamad olid need, millest juttu oli - linn veab nendes üle antud aiajäätmed ise Pärnamäe jäätmejaama edasi, kus nende kompostimisega tegeldakse.

Tuppits möönab, et peavalu on see kuulujutt neile üksjagu valmistanud ega jõua ära imestada, kui kiiresti selline valeinfo levida suudab.

"Vahel mõtled, et kui tahaks mingit infot kiirelt avalikkuses levitada, näed kurja vaeva ja mõtled, miks see ei levi, siis nüüd, kus see on n-ö usalduslikus õhkkonnas räägitud - autojuhid ja laadijad - siis see levib sealt edasi iseenesest. Sel jutul puudub alus, seda ei juhtu," kinnitab Tuppits, kes sai juba esmaspäeval jälile, et selline valeinfo levib.

Ta ütleb, et Tallinnas on kõik otsustusprotsessid nii kompleksed, et üleöö selliseid muutusi kehtestada pole võimalik ega ka mõeldav.

"Selle peavad mitmed ametkonnad ja ametijuhatajad heaks kiitma. Niisama, hetke emotsiooni ajel ei saa vastuvõtutingimused muutuda, ja kui ka peaks, peab sellele eelnema mingi üleminekuaeg. Linn kunagi sellisel kombel linnaelanike suhtes ei käitu, et kehtestaks midagi üleöö," ütleb Tuppits.

Eraisikutelt võtavad kõik Tallinna jäätmejaamad vastu kuni 600 liitrit ehk kuus suurt prügikotitäit aiajäätmeid. Sealt edasi peab maksma 20 eurot kuupmeetri eest, mis teeb sajaliitrise kotitäie hinnaks kaks eurot. Ettevõtjatelt aiajäätmeid tasuta vastu ei võeta, neile kehtib 20-eurone kuupmeetrihind juba esimesest kotist alates.

Tallinnas tegutseb neli jäätmejaama - Pääskülas, Rahumäel, Pärnamäel ja Paljassaares -, mis võtavad vastu nii aiandus- kui ka muid jäätmeid. Iga jäätmejaam on avatud kuuel päeval nädalas, teenus on linnas kättesaadav igal nädalapäeval. Kõik jäätmejaamad on avatud laupäeviti-pühapäeviti.