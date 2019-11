Mehhiko põhjaosas tapeti vägivaldses rünnakus vähemalt üheksa USA kodanikku, nende hulgas kuus last. Rünnakus kahtlustatakse narkokartelli.

Ohvrid on väidetavalt LeBaroni pere liikmed, kes mormoonide kogukonnast lahku löönud ja mitukümmend aastat tagasi Mehhikosse elama asunud, vahendas BBC.

LeBaroni pere liikmed rääkisid, et kolm ema ja nende 14 last asusid autodega Sonora osariigist Bavispest teele ning suundusid naaberosariiki Chihuahuasse La Morasse. Bavispes varitsesid neid relvastatud mehed. Hiljem leiti tee äärest põlenud maastur, milles olid osade ohvrite jäänused. Kaht teist ema ja nende kümmet last tulistati, kui nad püüdsid põgeneda.

Pere sõnul olid ohvrid kolm ema, alla aasta vanused kaksikud, 11-aastane, üheksaaastane, kuueaastane ja neljaaastane laps.

Naiste nõbu Julian LeBaron ütles, et seitsmel lapsel õnnestus rünnakust põgeneda.

Chihuahua osariigi prokurör ütles, et hukkunute arv on jätkuvalt segane, sest pereliikmete sõnul sai üheksa inimest surma ja meedia andmeil võib ohvreid olla koguni 12.

Arvatakse, et rünnaku pani toime narkokartell, mis mõlemas osariigis tegutseb. Chihuahua ja Sonora osariigi valitsused teatasid ühisavalduses uurimise algatamisest ning piirkonda täiendavate julgeolekujõudude saatmisest.

Ohvrid kuuluvad Colonia LeBaronwhichi kogukonda, kuhu kuuluvad praegu nii mormoonid kui ka katoliiklased. Kogukonna liikmed on tuntud selle poolest, et nad seisavad vastu narkorühmitustele ning võtavad sõna kartellikuritegude vastu.

Kuigi kohaliku meedia hinnangul võisid ründajad pidada autode konvoid konkureeriva narkorühmituse omaks, on kartellid LeBaroni kogukonda varemgi rünnanud. 2009. aastal rööviti Erick LeBaron ning tema eest nõuti lunaraha. Kogukond aga ei maksnud lunaraha, öeldes, et see võib julgustada kurjategijaid ka tulevikus inimesi röövima. Erick LeBaron vabastatigi hiljem raha saamata. Mõni kuu hiljem aga peksti tema vend Benjamin surnuks. Tapeti ka Benjamini naisevend.

2010. aastal avaldas Julian LeBaron The Dallas Morning Newsis artikli, milles kutsus mehhiklasi organiseeritud kuritegevusele vastu astuma.

Colonia LeBaroni kogukond on varem nõudnud ka luba moodustada enda julgeolekujõud.

Mehhiko põhjaosas võitlevad teineteisega kaks rühmitust - La Linea ja Sinaloa kartell.