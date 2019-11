Päästeametnikud olid teisipäeva hommikul Piemonte maakonnas saabunud ühte mahajäetud tallu, mis asub Quargnento asulas, umbes 60 kilomeetrit Torinost idas, vahendavad AP ja Deutsche Welle kohalikku meediat.

Häirekeskusele laekunud teate kohaselt oli talust kostnud plahvatus.

Kui tuletõrjujad kohale saabusid, toimus aga teine ja tugevam plahvatus, mis tappis kolm päästeametnikku.

Prokurör Enrico Cerci selgitas ajakirjanikele, et rusudest leiti taimet ja gaasikanister, mis annab alust kahtlustada, et plahvatuse toimumine oli tahtliku tegevuse tulemus. Võimaliku motiivi teemal ta lisakommentaare ei jaganud.

Kohalik uudistekanal Sky TG24 väitis, et taimer oli kaugjuhitav ning et kinnisvara omanik on juba politsei poolt üle kuulatud.