Soomaal on kätte jõudnud selle sügise kolmas veetõus, ehk nagu kohalikud ütlevad, kolmas küür. Praegune on neist kõige suurem, jõed on üle kallaste ning veetõus jätkub.

Kui suvel võib Soomaa rahvuspargis rahulikult kuiva jalaga kõndida, siis nüüd on pilt hoopis teine, sõidaks nagu suurel järvel, ainukene vahe on see, et seal kasvavad puud veest välja. Rahvuspargi matkajuht Edu Kuill ütleb, et suurema muutusena on talved peaaegu ära kadunud, ei teki enam nii tihti pidevaid jäävälju, kus saaks uisutada, kelgutada.

"Eelmine talv tuli alles veebruarikuus. See pidev sula ja selline soojus ei lase lund tulla, lumi sulab ära ja seda korralikku paksu lumekihti ei ole, mis annaks võimsa kevadise suurvee. Kui niimoodi sadu jätkub, siis on oodata, et see vesi tõuseb veel kõrgemaks ja siis juba... no mine tea," rääkis ta.

Ei ole just tavaline, aga viimastel aastatel on ette tulnud ka suviseid üleujutusi. Siis saab kanuudega heinapallide vahel sõita ning vahelduseks neilt ka vette hüpata.

Kevadine suurvesi ei tõuse üleöö, aga madalamates kohtades elavatele inimestele võib see vahel üllatusi pakkuda.

"Suurvee piiri peal elas üks talumees, tema oli kõige madalama koha peal oma taluga. Luuri Paul siis olevat hommikul ärganud ja hakanud voodi kõrvalt tooli pealt mütsi otsima, aga vahepeal oli vesi nii kõrgele tõusnud, et müts oli tooli pealt ära ujunud ja siis konn istus mütsis ja krooksus Pauli peale sealt voodi äärest," rääkis Kuill.