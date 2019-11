Ööl vastu kolmapäeva on Põhja-Eestis pool olulise sajuta, sest pilvisus hõreneb, lõuna pool sajab aga tihedat lund ja lörtsi, sekka vihmagi, mis teeb teeolud väga halvaks. Kirdetuul puhub 5-14, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 lõunas ja +3 kraadi saartel.

Hommik on Põhja-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, lõuna pool aga pilvisem. Tuul on kirdest puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Termomeetri näidud on -2 kraadist +3 kraadini.

Päeval liigub uus sajuala üle Liivi lahe ja Lõuna-Eesti aeglaselt põhja poole. Sajab lund, saartel sekka ka lörtsi ja vihma. Põhja-Eestis püsib ilm sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 5-14 meetrit sekundis ja rannikul iiliti rohkem. Temperatuur on -1 kraadist kagus kuni +3 kraadini saartel ja Põhja-Eestis.

Neljapäeval on ka lõunaeestlastel lootust ilusamaks päevaks, sest siis olulist sadu pole. Reedelgi on ilm pilves selgimistega ning nädalavahetusel läheb tagasi aina soojemaks ja vihmasemaks.