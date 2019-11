USA-s esitati süüdistus sünagoogi õhkida kavatsenud mehele

Richard Holzeri vahistasid reede ööl vastu laupäeva Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) salaagendid, kes olid oma isikut varjates pakkunud talle libalõhkeaineid pärast seda, kui mees pühendas neid oma plaani.

"Holzer väljendas korduvalt oma viha juudi rahva vastu ja toetust...rassilisele pühale sõjale," teatas USA prokuratuur Colorados.

Holzeri teod langevad siseriikliku terrorismi definitsiooni alla ja talle on esitatud süüdistus föderaalses vihakuriteos, lisasid süüdistajad.

End skinheadi ja valgete ülemvõimu pooldajana esitlev Holzer ütles ühele FBI salaagendile, et kuulus kunagi Ku Klux Klani (KKK), näitavad kohtudokumendid.

Väidetavalt ütles Holzer temaga Facebooki kaudu kontakteerunud FBI töötajatele, et tahtis hävitada Denverist umbes 160 kilomeetrit lõunas asuva Temple Emanueli sünagoogi.

FBI salaagendid andsid Holzerile libalõhkekehi reedel kõigest paar tundi enne seda, kui ta plaanis oma vandenõu ellu viia.

Holzerit ähvardab süüdimõistmise korral maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus.

Mõttekoja New America andmeil on Ühendriikides alates 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutest paremäärmuslaste rünnakutes surma saanud 109 inimest, mida on rohkem kui pühasõdalaste rünnakutes hukkunuid - 104.