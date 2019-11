Saaremaa vallavalitsus ei ole nõus võtma enda ülalpidamisele Pöide kandi kalakasvataja AquaMyk OÜ 100 000 forelli, kelle omanik on Eesti Energiale elektri eest võlgu, mistõttu ähvardab ettevõtet voolu väljalülitamine ja selle tagajärjel kalu hukkumine.

"Meie soov on, et ettevõtja lahendaks tekkinud olukorra Eesti Energiaga iseseisvalt," ütles Saarte Häälele Saaremaa vallasekretär Liis Juulik, lisades, et Eesti Energiale vallavalitsus esialgu ametlikult vastata ei plaani.

Eesti Energia juristide väitel peaks vallavalitsus kalad endale võtma, sest nende omanikfirma on elektrivõlglane ja voolu väljalülitamise korral surevad kalad üsna pea. Vallavalitsuse hinnangul peaks aga Eesti Energia käituma maksejõuetust kahtlustades nii, nagu seadus ette näeb ehk pöörduma pankrotiavaldusega kohtusse.

AquaMyk OÜ Kanissaare kalakasvanduse tegevjuhi Priit Lulla sõnul suudab ta küll praegu elektri eest jooksvalt maksta, kuid võla lõplikuks tasumiseks müügitulust ei piisa ning võlgnevus kasvab.