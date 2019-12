Inimesed, kes räägivad, et meil on sõnavabadus, ei saa sageli aru, et selle vabadusega kaasneb ka vastutus, räägiti Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Saatekülalised arutlesid siseminister Mart Helme väljaütlemiste üle ning saatejuht Mirko Ojakivi märkis, et meil on levinud pusad kirjaga "Sõna on vaba", kuid nende teisele poolele peaks kirjutama, et sõna tähendab vastutust.

"Siis saaks ka need inimesed, kes räägivad, et ongi sõnavabadus, ka sellest teisest poolest aru," sõnas ta.

Saatekülaline Huko Aaspõllu ütles, et kui inimesel on ühiskondlikult oluline positsioon või roll, ei peaks ta sõnavabadusega kaasneva vastutuse üle eriti üllatunud olema.

Ta tõi välja, et isegi Objektiivi portaali juhtkirjas öeldi, et Helme peab valitsuse püsimiseks hakkama oma väljaütlemisi märksa rohkem läbi mõtlema, sest kui ta kõike, mis pähe tuleb, välja ütleb, ei pruugi valitsus enam kaua kesta. See on aga konservatiividele vastumeelne, sest alternatiiv oleks märksa liberaalsem.

Rääkides mõtlematute väljaütlemiste välispoliitilisest mõjust, ütles Ojakivi, et sõpru ega potentsiaalseid investoreid selliste lausetega juurde ei võida.

Aaspõllu ei uskunud, et sellel oleks väga tõsised tagajärjed ja oli nõus peaminister Jüri Ratase väljaöelduga, et Eesti välispoliitilise laeva purjedest jäb tuult vähemaks.

Teine saatekülaline, Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio märkis, et ka valitsused tulevad ja lähevad ka välismaal ning uudiste eluiga on lühike.

"Ma isegi ei usu, et siit purjedest üldse mingi tuul ära läheks. Pigem on see kulmukergituse koht igal pool," lausus ta.