Kohalikel valimistel on hommikuks hääle andnud ligi 60 000 valijat

Teisipäeva hommikul kella seitsmeks oli kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel hääletanud ligi 60 000 valijat, mis on üle 5 protsendi kõigist hääleõiguslikest elanikest.

Pabersedeliga hääletanuid oli 12 801 ning e-hääletanuid on 45 912, selgub valimisteenistuse kodulehelt. Valimisnimekirjadesse on kantud 1 073 837 valijat.

Esmaspäeva hommikul alanud e-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 16. oktoobri õhtu kella kaheksani. Kuni neljapäeva, 14. oktoobrini saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Igas keskuses on avatud vähemalt üks jaoskond ja seal saavad hääletada kõik, sõltumata oma registrijärgsest elukohast.

Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 448 valimisjaoskonda üle Eesti. Siis saab valija hääletada ükskõik millises oma linna või valla valimisjaoskonnas, Tallinnas linnaosa jaoskonnas. Erandiks on Peipsiääre vald Tartumaal, kus on neli valimisringkonda - seal hääletavad valijad oma ringkonna piires.