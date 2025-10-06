Parempoolsed ei saanud debativaidluses ERR-iga esialgset õiguskaitset

Erakond Parempoolsed, kes pöördus halduskohtusse kaebusega ETV Tartu valimisdebati korralduse peale, ei saanud esialgset õiguskaitset ning teisipäevane debatt toimub ilma Parempoolsete esindajata.

Parlamendiväline erakond Parempoolsed pöördus halduskohtusse, sest nende erakonna esindajat Vahur Krafti ei kutsutud osalema ETV Tartu valimisdebatis.

Parempoolsed taotlesid kohtult, et ERR-i otsus tühistataks ning erakonna Tartu linnapeakandidaadil Kraftil oleks võimalus osaleda 7. oktoobril Tartule keskenduvas debatis. Samuti palutakse kohaldada esialgset õiguskaitset, et peatada ERR-i keeldumise kehtivus enne saate toimumist.

Kohus Parempoolsete esialgse õiguskaitse taotlust ei rahuldanud. Küll aga võttis kohus nende kaebuse menetlusse ning ERR-ilt oodatava vastuse tähtaeg on novembri alguses.

Valimiste teledebattide eest vastutava ERR-i päevakajasaadete toimetuse juht Peep Kala on selgitanud, et ETV kutsub valimisdebattidesse erakondade esindajad vastavalt ERR-i nõukogu poolt kinnitatud valimiste kajastamise korrale.

"Selles on sätestatud, et teledebattides osaleb kuni kaheksa väitlejat vastavalt erakonna valimisnimekirja pikkusele ja programmi terviklikkusele. Tartu linnas seadsid Parempoolsed üles 21 kandidaati, mis on vähem, kui üheksal teisel erakonnal ja valimisliidul, kellest kõigil on avaldatud ka valimisprogrammid. Just see on põhjus, miks Parempoolsed Tartu debatti ei kvalifitseerunud," selgitas Kala.

Samas said Parempoolsed kutse Pärnu debatti ja saavad kutse Tallinna debatti, kuhu jällegi mõned teised erakonnad ja valimisliidud ei kvalifitseerunud.