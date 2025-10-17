X!

Otse pühapäeval kell 20.15: ETV "Valimiste õhtu"

ETV suures "Valimiste õhtu" otsesaates jõuavad pühapäeva õhtul vaatajateni hääletustulemused, mida stuudios analüüsitakse koos külaliste ja ekspertidega. Kell 20.15 algavat otseseaadet, mis kestab valimistulemuste selgumiseni, näeb ka ERR-i portaalis.

"Valimiste õhtut" juhivad Anna Pihl, Joosep Värk ja Taavi Eilat. Maakondadest vahendavad tulemusi ja meeleolusid ERR-i korrespondendid ning otselülitusi tehakse erakondade valimispidudelt. Reporteritena tegutsevad sel õhtul Kristjan Pihl, Merilin Pärli ja Marko Reikop.

ETV "Valimiste õhtu" algab pühapäeval kell 20.15. Samast stuudiost jätkab esmaspäeva hommikul "Terevisioon", mis on Reimo Sildvee ja Katrin Viirpalu juhtimisel pühendatud samuti valimiste tulemustele.

"Valimiste õhtu" saab pühapäeval ka viipekeelse tõlke, otsesaade on nähtav ETV2-s ja Jupiteris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

