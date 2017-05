Ligi: töötame vaikselt selle nimel, et saaks valitsuse maha võtta

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi ütles, et on pidanud oma erakonnakaaslasi tagasi hoidma plaanis kukutada praegu ametis olev valitsuskoalitsioon.

"Me ei tohi kunagi välistada uusi koalitsioone. Moraalsed ja ideoloogilised vastuolud on sedavõrd suured ja need kõik põlevad. Rahustan enda omi, et me ei teeks mingeid rabedaid samme. Ma teist korda kahe nädala jooksul püüan ühte plaani muuta pikaajalisemaks," kommenteeris Ligi Vikerraadios võimalust, et sünnib uus koalitsioon.

Ligi hinnangul ei saa siiski iga hetk kakelda võimu pärast, vaid valijale tuleb anda võimalus veenduda, kus kellegi plussid ja miinused on.

"Mina plusse Keskerakonnal tuvastanud ei ole, peale selle, et nad publikule meeldimisega pingutavad. Ma tõepoolest ei näe seal kompetentsust, ilmavaadet ega moraali. Ja see on probleem," ütles ta.

"Igal juhul me arvestame võimalusega ja vaikselt töötame selle nimel, et saaks valitsuse maha võtta. Aga see ei tohi olla selline iga hetke ärakasutamine," selgitas Ligi.

Võimalusse Keskerakonnaga koalitsioon moodusta Ligi ei usu. "Kuidas praegu selle sõnniku sisse saab üldse mõelda. Selge see, et Ratas ei sobi peaministriks, selles mõttes, et meie oleksime nõus tema valitsuses olema."