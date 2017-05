Ratasele teeb vene emakeelega ministrite kadumine valitsusest muret

Peaminister Jüri Ratas ei pea ühiskonna ühendamise seisukohalt heaks olukorda, kus tema valitsusest on pidanud lahkuma mõlemad ministrid, kelle emakeel on vene keel.

"Oleme tegelikult kaotanud kaks ministrit, kelle mõlema emakeel on olnud ja on vene keel. Kui räägime ühiskonna ühendamisest ja tasakaalust riigi siseselt, siis signaalina kindlasti see ei ole olnud parim," rääkis Ratas intervjuus Vikerraadiole.

Küsimusele, kas Mihhail Korbi asemele on siis oodata vene emakeelega ministrit, vastas Ratas, et ei tea sellele veel vastust.

"Ta saab olema Eesti riigi kodanik, tubli inimene. Ma ei oska täna öelda, kas ta on naine või mees või mis on tema emakeel. See kõik ei mängi rolli. Rolli mängib see, et ta oleks hea asjatundja ja ta suudaks olulisi teemasid edasi viia ja kanda," selgitas Ratas.

Ratase juhitavast valitsusest on tagasi astunud kaks ministrit, mõlemad Keskerakonnast. Mullu detsembris astus tagasi Martin Repinski maaeluministri kohal ja sel nädalal Mihhail Korb riigihalduse ministri kohalt.

Fotol on Jüri Ratas andmas ööl vastu reedet Brüsseli hotellitoast intervjuud saatele "Stuudios on peaminister".