Tarja Halonen: Eesti ei peaks Venemaad paaniliselt kartma

Halonen rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et Eesti on kindlasti turvalises kohas. "Te olete Euroopa Liidus, NATO-s ja niimoodi pole te ainult turvakodus, vaid teist on saanud iseseisev j atäiskasvanud riik. Seepärast ütlemegi teile vahel, et rahunege ja ei maksa olla paanika. Mis aga ei tähenda, et me ütleksime, et pole ka põhjust Venemaa poole vaadates muretseda," ütles Halonen.

Ta märkis, et soomlased teavad venelasi paremini kui ameeriklased. "Õigusriiki, inimõigusi ja demokraatiat pole neil kunagi eriti olnudki ning sellepärast on seda raske üles ehitada. Nad üritavad seda kuidagi saavutada, aga see on raske töö."