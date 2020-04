Norra vähendab nafta tootmist selle aasta lõpuni

Norra teatas kolmapäeval, et vähendab nafta tootmist selle aasta lõpuni aitamaks stabiliseerida ületootmise ja koroonapandeemiast põhjustatud nõudluse vähenemise tõttu järsult langenud hindu.

Juunis vähendab Norra naftatootmist 250 000 barreli võrra päevas ja juulist aasta lõpuni 134 000 barreli võrra, ütles energeetikaministeerium avalduses.

Norra viivitab ka mitme uue naftavälja kasutuselevõtmisega, lisas ministeerium.

Juunis on Norra naftatoodang 1,609 miljonit barrelit päevas ning tõuseb teisel poolaastal 1,725 miljoni barrelini.

Energiaminister Tina Bru ütles avalduses, et olukord naftaturul on enneolematu ning stabiilsus on nii tootjate kui tarbijate huvides.

Bru sõnul andis Norra juba varem mõista, et kärbib naftatootmist, kui veel mitu suuremat naftatootjat seda teeb.

New Yorgi ja Londoni naftahinnad tõusid kolmapäeval

Toornaftatehingute juunitehingute hind New Yorgi börsil kerkis 2,72 dollarit ehk 22 protsenti, sulgudes tasemel 15,06 USA dollarit barrelist.

Londoni Põhjamere brendi juunitehingute hind kallines 2,08 dollarit ehk 10,2 protsenti, sulgudes tasemel 22,54 dollarit barrelist.