Koroonaaegsed piirid jagasid Belgia-Hollandi väikeasula kaheks

Suletud piirid on viimastel kuudel saanud Euroopas uueks reaalsuseks ja toonud kaasa ebamugavusi. Euroopa südames on Belgia samuti oma piirid sulgenud.

Euroopas on palju omavahel tihedalt läbi põimunud asulaid, ometigi on Baarle Hollandi ja Belgia piiril erijuhtum. Ühel pool on Holland, teisel pool on Belgia ja piirid jooksevad mööda tänavaid lausa märkamatult.

Keskaja aristokraatide maatehingute tagajärjel on killukesed Belgiat jäänud Hollandisse ja nende sees on omakorda killukesed Hollandit. Piirid lõikavad pooleks tänavaid, lahutavad naabreid ja ka üks maja võib end leida kahe riigi vahel poolitatuna.

Nii on juhtunud näiteks Zeemani kauplusega, kus lõdvemate koroonapiirangutega Hollandi poolele jäävate naisteriietega võib kaubelda, poe Belgia pinnal asuvaid meestesärke aga müüa ei tohi.

Praegune aeg tähendab Baarle-Hertogi ja Baarle-Nassau rahvale, et erisusi on rohkem kui vaid õhtune baaride kinnipaneku aeg tänava eri otstes. Hollandi poolel on poed lahti, Belgia poolel suletud, belglased ei tohi Hollandisse poodi minna, hollandlastel on Belgiasse tööleminekuks vaja tõendit.

Suletud Belgia piirist suurematena kirjeldavad siinsed inimesed aga ikkagi üldisemaid probleeme ja igapäevaigatsusi, mis on praegu paljudel inimestel kõikjal maailmas.

Tagasiteel Hollandist Belgiasse peaks ootama kontroll, Belgia riigi piiri sildi juures seda veel ei paista. Paari kilomeetri pärast algab siiski piirisaba. Kaubaveokid tuhisevad paremalt vabalt läbi, sõiduautodel tuleb vasakpoolses reas paarkümmend minutit oodata.

Politsei vaatab ID kaarte ja pabereid, mis tõendavad, kas sõit on ikka hädavajalik. Välisilma loo tegemist hindab Belgia politsei piisavalt tähtsaks tööks, et meid etteheiteid tegemata koju tagasi lubada.