Ekspertiis kinnitas, et 2. mail Põlvamaal Kanepi vallas Abissaare külas rängas õnnetuses hukkunud 27-aastane sõidukijuht ja temaga koos surma saanud 23-aastane kaasreisija olid väga raskes joobes.

Hukkunute täpset joovet politsei ei avalda.

Lõuna prefektuuri politseimajor Ottomar Virk ütles ERR-ile, et teadaolevalt tegi BMW juht enne traagilist avariid suurel kiirusel möödasõitu ühest sõidukist, misjärel kaotas peagi masina üle kontrolli ning sõitis veidi maad eemal teelt välja vastu puud.

Seltskond oli pidanud maha pika peo, misjärel käidi kauplusest kaine juhiga alkoholi toomas. Kaine juht viis nad ka turvaliselt tagasi peopaika, ent siis otsustasid noored mingil põhjusel kainest juhist loobuda ja teise autoga sõitma minna.

"Võrrandis olid olemas pea kõik näitajad, miks sõit nii traagiliselt lõppes: suur kiirus, joove, tagaistmel turvavöö mitte kasutamine ning siledad rehvid," ütles Virk.

Sõit sai kesta vaevu veerand tundi, kuni juhtus väga raske avarii, milles kaotasid elu kaks inimest. Veel kaks autos olnud inimest said viga ning nad viidi haiglasse. Nendest ühe seisund on raske, kuid meedikud pingutavad, et tema elu päästa.

Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Saverna-Pilkuse maanteel 2. mail veidi enne keskpäeva.

Õnnetuse tagajärjel hukkusid BMWd juhtinud 27-aastane mees ja tagaistmel olnud 23-aastane naine.

BMW juht omas vastava sõidukikategooria juhiluba. Mõlemad esiistmel istunud mehed olid turvavööga kinnitatud, kuid õnnetuspaigas viitas kõik sellele, et tagaistmel istunutel turvavööd kinnitatud ei olnud.

Autojuht oli varem olnud politsei huviorbiidis seoses juhtimisõiguseta juhtimise, joobes juhtimise ja kiiruse ületamisega.