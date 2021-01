Külas aset leidnud maalihkes jäi kadunuks kümme inimest.

Seni sai otsinguid teha peamiselt õhust, sest piirkond on endiselt varisemisohtlik, aga reedel läksid päästjad jalgsi õnnetuskohale. Ametivõimude hinnangul on siiski veel võimalus kedagi elusana leida

Maalihkes sai kannatada vähemalt kümme inimest. Piirkonnast on evakueeritud umbes 1000 elanikku.

Päästetööde operatiivjuht Harald Wislöff ütles reedel Norra avalik-õiguslikule raadiole NRK, et ellujäänuid võib veel olla, kui nad on jäänud lõksu kohta, kus saab hingata.

"Otsime endiselt ellujäänuid. On selge, et olukord ei tundu kuigi hea, aga see on endiselt päästeoperatsioon, mitte hukkunute otsimine," ütles Wislöff.

Ilm on külm, aga Wislöffi hinnangul võib varemetes toime tulla veel mitu päeva.

Kohaliku politsei esindaja Karianne Knudsen ütles uudisteagentuurile TT, et tõenäoliselt on osa otsitavatest surnud.

Lihkeohu tõttu on päästetööd keerulised, sest päästjad ei saa rusudes ringi liikuda. Appi on võetud lennukid, soojuskaamerad ja helikopterid.

Uusaastaööl evakueeriti õnnetuspiirkonna põhjaosas 14 majast veel 46 inimest, sest maapinnast avastati suur pragu.

Võimude info kohaselt on pragu kohati kuni neli meetrit lai.

Päästjate sõnul on maalihkealale ohtlik minna. Neljapäeva hommikul võeti inimeste asupaiga väljaselgitamiseks appi päästekoer.

Gjerdrumi piirkonnast evakueeriti kolmapäeval tuhatkond inimest. Öö jooksul kaardistati ala õhust helikopterite ja lennukitega.

Öösel päästeti rusudest kümneaastane dalmaatsia koer Zajka, keda omanikud ei saanud kaasa võtta, kui nad helikopteriga evakueeriti. Koera käpp on vigastatud, aga muidu on ta terve, ütles Norra raadio NRK.

Ajalehe VG andmetel viis maalihe kaasa üheksa maja kokku umbes 30 korteriga.

Politsei ütles kolmapäeval, et kadunud inimeste kohta ei teata, kas nad olid õnnetuse ajal üldse kodus.