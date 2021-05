Suure Munamäe vaatetorn avab vaatamata remonttöödele külastajatele uksed

Suure Munamäe vaatetornis käib aastas üle 35 000 turisti. Eelolevast laupäevast on vaatetorn jälle avatud.

"Eelmisel aastal alustati vaatetornis ja vaatetorni ümber ja vaatetorni viival teel renoveerimistöid, millega kogu ümbrusele natuke uus ilme anda. Praegu on ehitustööd peatunud ja uue hankega pole veel alustatud. Praegu on selline vahepealne aeg, kus meil on võimalus ja suur rõõm inimesed siiski vaatetorni lasta," selgitas Rõuge valla kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel "Aktuaalsele kaamerale".

"Suur Munamägi ja siinne vaatetorn on aastakümneid olnud sellised nagu me mäletame ise algklassilapsena siin vaatetornis käies. Iga turismiobjekt vajab ju uuendamist. Kogu projekti eesmärk on see, et Suur Munamägi saaks aastaringselt külastatavaks ja atraktiivseks külastuskohaks. Vaade vaatetorni tipust on endiselt ikooniline ja sellepärast siia ju tullakse," rääkis Nagel.