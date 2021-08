Maaülikool ehitab loomaarstidele uue õppehoone

Maaülikooli kinnisvara haldusdirektor Toivo Ilves selgitas ERR-ile, et Tähtveres, aadressil F. R. Kreutzwaldi 62 asuva loomakliiniku ruumid on jäänud kitsaks. Ka on vaja veterinaar- ja loomakasvatusõpe tuua ühe katuse alla ning välistudengitele õppetasu eest pakkuda tänapäevast õppekeskkonda.

"Eeldame, et saame detailplaneeringu kinnitatud järgmise aasta suveks. Pärast seda kohe tahame alustada uue õppehoone projekteerimisega, mis võtab tõenäoliselt aasta. Eeldame, et 2023. aasta teises pooles saame projekti kätte, millega saame siis minna hankesse. Ehitusega saaks siis alustada aastal 2024," ütles Ilves.

Veel ei ole teada kui palju hoone maksma läheb.

"Täna on ülikool finantsiliselt heas seisus. Suured laenud on meil kõik lõppenud, väike suts on veel paar aastat maksta. Krediidivõimekus on meil täna täiesti olemas. Sellest tulenevalt on selline suur arendusplaan käsile võetud," selgitas Ilves.

"Insenertehniliselt saab ta olema keeruline objekt. Sinna tulevad mitmed laborid, mis eeldab oma spetsiifikat koos sisustusega, mis ei ole sugugi odav. Pluss loomakliinik ja selle taristu, millega on mitmed probleemid nagu sõnnikumajandus ja söötade hoidmine," lisas ta.