Eestis võistlevad hotellikoolide noored šampanjapudeli avamises sabraažiga

Kui tavaliselt peljatakse vahuveini pudelit avades, et kork lendab minema ja kallis jook lendab laiali, siis profid löövad korgi maha puhalt, sabraažiga. Tallinnas peetakse sel nädalal Euroopa hotelli- ja turismikoolide assotsiatsiooni aastakonverentsi ja šampanja serveerimine on vaid üks võistlusaladest.

Et niimoodi šampanja pudel lahti teha on vaja kindlat kätt ja teravat silma. See ongi sabrage ehk sabraaž.

"Šampanja klassikalisel meetodil avamine ehk siis meie mõistes koduselt, seal on ka kindel etikett, kuidas seda restoranis teha. Aga sabraaž on show-off (eesti k - uhkeldav) natuke. Ja see tegelikult on pärit Napoleoni ajast," selgitas võistluste organisaator Kaimar Palm.

"Kuna tollal ajal olid need pudelid niimoodi pitseeritud ja kapseldatud igat pidi, siis seda oli hästi ebamugav avada. Lihtsalt mõõgaga see oli hästi kerge ja mugav teha," lisas Palm.

Sabraaž on vaid üks aladest, milles toimuvad Tallinnas Euroopa hotelli- ja turismikoolide kutsevõistlused. Võistlused toimuvad juba 30. korda, neis osaleb üle 200 noore 20 Euroopa riigist. Mõni Eesti osaleja võttis alles sel nädalal esimest korda sabraažinoa kätte.

"Me ei tea mitte midagi sellest, me oleme varuvõistejad. Me ei teadnud mitte midagi," rääkis Kaie.

"Meile eile õhtul teatati sellest, et me oleme siin nüüd täna ja homme ja et me osaleme siin niimoodi," lisas Meribell.

Neiud tõdesid, et neil läks võistlustel hästi. "Päris hästi, jah! Mõõgaga kätt maha ei ole võtnud, nii et kõik on hästi," ütles Kaie.

Kui teisipäeval oli nii-öelda treeningupäev, siis kolmapäeva õhtul annab oma hinnangut noortele sabraažimeistritele professionaalne žürii.