Soontagana noorkotkad rajasid toetajate abiga endale lasketiiru

Soontagana noorte kotkaste jaoks oli see tähtis päev. Koonga kooli saali rajatud õhupüssitiir tähendab seda, et enam ei pea mitu korda nädalas ette võtma edasi-tagasi kokku ligi 100-kilomeetrist autosõitu Pärnusse.

"Siin on kindlasti palju parem. Näiteks kui mul kool saab läbi, siis ma saan kohe siin hakata laskma, mitte ma ei pea kusagile kaugele veel hakkama sõitma," lausus Soontagana noorkotkaste rühma liige Markus Minn.

Lääneranna vald pakkus rühmale lasketiiru asukohaks Koonga koolimaja ning tuli appi õhkrelvade ostmisel. Kaitseliidu peastaap toetas ehitusmaterjali soetamisel. Tiiru rajamisel panid käed külge paljud kohalikud.

"Peaaegu 20 abilist käis mul. Emad, isad, lapsed ise, kotkad. Kõik käisid ja jooksid ja tegid ja värvisid, talgute korras põhimõtteliselt," ütles Soontagana noorkotkaste rühma pealik Kristo Minn.

Noorkotkaste peavanema Silver Tamme sõnul toetati Soontagana rühma algatust hea meelega.

"Kui tuli mõte, et omavalitsus toetab relvade soetamist, et on vaja lasketiir välja ehitada, siis me olime kohe sellega nõus, sest on meile on oluline, et kohtades oleks meie tegevus tagatud ja kõikide osapoolte ühisel pingutusel saaksid noorkotkad kaitseliidu tegevuses osaleda," lausus Tamm.

Soontagana noorkotkaste rühmas on praegu kaheksa liiget.