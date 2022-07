Norra valitsus lõpetas gaasitöötajate streigi

Norra valitsus sekkus käimasolevasse tööseisakusse Norra gaasisektoris, kuna see vähendas riigi gaasieksporti üle poole ning seadis Euroopa energiajulgeoleku ohtu, vahendab Wall Street Journal .

Enne streigi lõppemist tõusis gaasi hind teisipäeval Loode-Euroopas 14 protsenti 172,88 euroni megavatt-tunni eest. See oli kõrgeim hinnatase alates märtsist. Samuti tõusis elektri hind mujal Euroopas.

Norra on Euroopa suuruselt teine gaasitootja peale Venemaad. Norra gaas on Euroopa gaasiturust umbes neljandik. Streik vähendas Norra gaasieksporti umbes protsendi võrra, kuid see oleks võinud tõusta 56 protsendini laupäevaks, teatas Norra nafta ja gaasi ühendus, mis esindab Norras tegutsevaid naftaettevõtteid.

Nafta- ja energiaministeeriumi arvates polnud gaasitootmise peatamine suurenevas mahus õigustatud. Norra töö- ja sotsiaalse hõivatuse ministri Marte Mjøs Perseni sõnul on kriitiliselt tähtis, et tootmine jätkuks, kuna Norra gaasist sõltuvad nii Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik.

Teisipäeval olid suletud kolm Norra riikliku naftaettevõtte Equinor ASA gaasivälja. Streigi raames oli kavas sulgeda veel gaasiväljasid. Kui streik oleks jätkunud laupäevani, siis oleks peatatud töö veel 12-l gaasiväljal ning vähendatud tootmist veel kahes.

Osapooled leppisid kokku lõpetada streik niipea kui võimalik ning töötajad naasevad peatselt oma tööpostile, teatas Norra valitsus teisipäeval.

Elukalliduse kasv on suunanud paljud töötajad Euroopas streikima, et elatustase elukallidusele järgi jõuaks. Norra naftasektori töötajatel oli sama soov, kuid nende konkreetne streik ähvardas suurendada energiahindasid paljude teiste jaoks.

Streigi põhjustas sektori ametiühingu liikmete hinnang, et neile pakutav palgatõus summas 32 300 norra krooni ehk umbes 3100 eurot oli nende arust liiga väike. Norra on ka üks Euroopa kallim riik, kus elada.