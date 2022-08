Tööandjad: kiire palgakasv vähendab konkurentsivõimet

aasta teises kvartalis ligi 1700 ehk 10 % suurem kui eelmisel aastal samal ajal.

Tegevusalade lõikes oli keskmine brutokuupalk kõrgeim info ja side valkonnas, kus see oli üle kolme tuhande euro. Keskmine brutokuupalk oli madalaim majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus see oli napilt üle tuhande euro. Tööandjate keskliidu juht Arto Aas tunnistas Indrek Kiislerile, et kiire palgakasv koos kiire inflatsiooniga sööb Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.