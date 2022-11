Hiina võimud lubasid jätkata karmi koroonapoliitikat

Hiina võimud lubasid nädalavahetusel, et riik jätkab karmi koroonapoliitikat. Rahvusvahelised investorid lootsid, et riik leevendab lähiajal piiranguid.

"Meie riik seisab endiselt silmitsi kahe riskiga, viirus tuleb riiki sisse ja see levib ka kohalikul tasandil. Olukord pandeemia ennetamise ja kontrolli all hoidmisel on endiselt keeruline. Peame kindlalt kinni pidama praegusest strateegiast," ütles laupäeval Hiina riikliku tervisekomisjoni pressiesindaja Mi Feng.

Hiina haiguste ennetamise ja tõrje büroo ametnik Hu Xiang kinnitas samuti laupäeval, et riik jätkab karmi koroonapoliitikat.

"Praktika on tõestanud, et meie pandeemia ennetamise ja tõrje strateegia ning rida strateegilisi meetmeid on täiesti õiged. Need on kõige ökonoomsemad meetmed, mis annavad parimaid tulemusi," väitis Hu Xiang.

Mõned Hiina tervishoiuametnikud on siiski kritiseerinud kohalikke omavalitsusi, kuna nad piiravad liiga palju inimeste liikumist, vahendas The Times.