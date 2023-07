Näitus "Hellalt hoia mind" uurib, kuidas me saaks olla hoolivamad

"Hellalt hoia mind" koosneb nii varasemalt valminud kui ka näituseks tehtud töödest eesti ja rahvusvahelistelt kunstnikelt. Kuraator Siim Preimani sõnul kutsub näitus üles nägema mustvalgelt mõtlevas ühiskonnas ka halli ala.

"Selle näituse kokkukutsumiseks on (algeks) isakssaamise kogemus neli aastat tagasi. Kuna see pani mind väga intensiivselt läbi mõtlema põlvnemist, vastutust, empaatiat ja kannatlikkust, siis kui need oskused on hästi lähedastel põhjustel omandatud, siis olen täheldanud, et neid on lihtne rakendada ka teistele mittelähedastes suhetes olevatele inimestele," lausus näituse kuraator Siim Preimann.

Et näitus uurib laiemalt inimsuhteid, käsitlevad tööd haavatavust, vägivalda, keelt ja rahvust, sotsiaalseid rolle ja vastutust. Erivajadustega laste õpetajana töötav kunstnik Hanna Piksarv on proovinud mälu järgi modelleerida enda õpilasi ja leidnud leidnud seeläbi mõtteid hoolivusest.

"Modelleerides või joonistades tekib selline efekt, et ükskõik kui pahklik või muhklik kellegi nägu või keha on, mida rohkem sa õpid seda tundma, seda ilusamaks see inimene muutub. Kui õpid tundma, siis muutub omaks ja armsaks. Sama asi on ka õpetades. Mina töötan erikoolis, kus hooletöö osa on väga suur, ja mida rohkem ma inimest tundma õpin, seda normaalsemaks, loogilisemaks, armsamaks muutub tema käitumine, mis võib üldmõiste järgi olla sobimatu," lausus Piksarv.

"Hellalt hoia mind" on Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avatud 24. septembrini.