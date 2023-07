Eksperdid: Läti toiduainete hinnad jätkavad lähiajal langemist

Läti eksperdid ütlesid, et lähiajal toiduainete hinnad jätkavad langemist. Eksperdid siiski hoiatasid, et Läti toiduainete hinnad ei naase sõjaeelsele tasemele.

"Hinnad peaksid praegu langema. Aga mõelda, et see kukkumine jätkub kogu aeg, seda ei juhtu. See lihtsalt pole võimalik," ütles põllumajandusvaldkonna ekspert Inguna Gulbe.

Toidukauplejate liidu juht Noris Kruzitis ütles, et toidukaupade inflatsioon langeb lähikuude jooksul kolm kuni neli protsenti.

Põllumajandusorganisatsioonide koostöönõukogu juht Guntis Gutmanis ütles, et Läti toiduhindadele avaldavad suurt mõju Ukraina sõda, ilm ja maailmaturgudel toimuv. Ta tõi välja, et prognoosid ei pruugi alati paika pidada.

"Kui me meenutame seda, mis mis juhtus pandeemiaga, kui me lihtsalt sulgesime piirid ja ei saanud midagi sisse tuua, kui vaatame Ukraina sõda, siis ma arvan, et majandusanalüütikutel ei pruugi varsti enam tööd olla, sest nende prognoosid võivad kas tõeks osutuda või mitte," ütles Gutmanis.

Hinnakasv on alates jaanuarist Lätis iga kuu aeglustunud. Läti juuni inflatsioon oli 7,9 protsenti. Toiduained ja mittealkohoolsed joogid läksid aastases võrdluses kallimaks aga 14,4 protsendi võrra. Võrreldes maiga langes toidu hind 0,1 protsendi võrra.