Läti keskpank toetab kommertspankade suuremat maksustamist

Läti poliitikud on sel aastal arutanud pankade kasumite suuremat maksustamist. Üheks pankade kasumikasvu põhjuseks on Euroopa keskpanga intressimäärade tõstmine. Läti kaalus ka pankade suurkasumite erimaksustamist. Läti rahandusministeerium otsustas aga toetada pankade tulumaksumäära tõstmist.

"Pankadele, tegelikult kogu finantssektorile, seada kohustus tasuda seda maksu avansina 20 protsendi ulatuses kogu kasumist, see võimaldab Lätil selle aasta tegevusest kasumit seaduslikult sisse nõuda," ütles Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.

Kommertspankade suurenenud sissetulek tuleneb laenuvõtjate kuumaksete suurenemisest, mitte laenuvõtjate arvu suurenemisest. Läti keskpank toetab seetõttu rahandusministeeriumi ettepanekut.

"Pankade kasum on tõesti suur. Aga ma arvan, et see lahendus oleks jäädav. Oleks tagatud, et pangad annavad igal aastal riigieelarvesse raha, olenemata sellest, kas nad maksavad dividende või mitte," ütles Läti Panga president Martinš Kazaks.