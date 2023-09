Valitsus kiitis kohustusliku kestlikkuse aruande rakendamise heaks

Valitsus kiitis heaks alates 2024. aastast suurettevõtetele kohustuslikuks muutuva ja halduskoormust suurendava kestlikkuse aruande standardi (ESRS), mis tuleneb Euroopa Komisjoni määrusest. Ettevõtjad on lisaaruande rakendamist varem kritiseerinud, leides, et see lisab aastas 100 000 euro jagu asjatut bürokraatiat.