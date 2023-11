Parempoolsed esitasid majandusaasta aruande

2022. aasta lõpu seisuga ületavad Parempoolsete võlad nende vara 130 386 euroga.

Annetuste ja toetustena kogus erakond 2022. aastal 92 929 eurot, seisab aruandes. Tegevuskulusid ja tööjõukulusid oli 223 315 eurot.

Parempoolsetel oli 2022. aasta majandusaasta aruanne pikalt õigeks ajaks esitamata.

"Erakond Parempoolsed on 2022. aasta majandusaasta aruande jätnud esitamata põhjusel, et olen käsitlenud erakonna asutamist ja registrisse kandmist vääralt. Erakonnaks muutmise kanded said ametlikult äriregistri poolt aktsepteeritud oktoobris 2022 ja sellest tulenevalt plaanisime aastaaruande esitada koos 2023. aasta aruandega," selgitas erakonna aseesimees Kristjan Vanaselja.