Saksa valitsus keelustas kõik uued kulutused

Otsus on seotud eelmisel nädalal avalikustatud Saksa Põhiseaduskohtu otsusega, mis tunnistas põhiseadusvastaseks pandeemia aegsest taastefondist roheinvesteeringute fondi 60 miljardi euro ümber suunamist. Ühtlasi rõhutas kohus, et riigi valitsus peab pidama kinni põhiseaduses sätestatud reeglist, mille järgi ei tohi riigieelarve puudujääk ületama 0,35 protsenti sisemajanduse koguproduktist.

Kohtuotsuse tõttu on Saksa valitsus sunnitud leidma 60 miljonile eurole katet mujal või selle summa võrra kulutusi kärpida. Kuna pole aga koalitsioonipartnerite seas üksmeelt, kuidas edasi liikuda, külmutati praeguseks kõik lisakulud ja lükati edasi riigieelarve menetluse parlamendis.

Saksa rahandusministeeriumi kõrge ametnik Werner Gatzer saatis otsuse järel sel nädalal kõikidele ministeeriumitele kirja, mille järgi on kõik lisakulutused selle aasta lõpuni keelatud. Keeld ei laiene ainult Saksa parlamendile ja riigi Ülemkohtule.

Siiski võib erandlikel juhtudel rahandusministeerium lisakulutusi lubada.

Saksa kaitse-eelarvega kursis olev anonüümseks jääda soovinud ametnik ütles Financial Timesile, et keeld lisakulutustele võib mõjutada mitu ministeeriumi mitmeaastast projekti, mille seas on järgmisel aastal Ukraina abistamiseks mõeldud kaheksa miljardit eurot.

"Me uurime praegu, kas neid vahendeid on võimalik vabastada," ütles ta.

Teisipäeval külastas Saksa kaitseminister Boris Pistorius Ukrainat ning lubas saata kohe 1,3 miljardi euro väärtuses lisaabi.

Valitsevate sotsiaaldemokraatide peasekretär Kevin Kühnert ütles, et keeld ei tähenda, et riik üldse lõpetaks raha kulutamise.

"See tähendab, et uued kulutused – tulevikku puutuvad uued kulutuste otsused – on praegu võimatud," ütles Kühnert Saksa avalik-õiguslikele telekanalile ARD.

Saksa valitsuse koalitsioonipartnerid on eri meelt, kuidas probleemi lahendada. Sotsiaaldemokraadid ja rohelised sooviksid leevendada võlareegleid ajutiselt kuulutades välja eriolukorra, nagu tehti juba 2020. kuni 2022. aastani riigieelarvete puhul pandeemia ja Ukraina sõja tõttu. Selle ettepaneku vastu on aga kolmas koalitsioonipartner liberaalid, kelle juht Christian Lindner on rahandusminister.

Samas sooviksid liberaalid lahendada probleemi vähendades riigieelarve kulutusi 60 miljardi euro võrra, kuid sotsiaaldemokraadid ja rohelised seda ei toeta.

"[Meid ei valitud, et] teha 60 miljardi euro kärpeid muruniidukiga, kärpida sotsiaalkaitset, alla anda meie ühiskonna muutmise katses ning lõpetada rahvusvaheliselt konkureerivate ettevõtete toetamise ning nõnda kaotada töökohti Saksamaal," ütles liberaalide ettepaneku kohta Kühnert.