Võru Tarbijate Ühistu otsustas nõude juhtide vastu esitamata jätta

Võru Tarbijate Ühistu liikmed kogunesid teisipäeval erakorralisele üldkoosolekule, et hääletada ühistu juhtide vastu nõude esitamise asjus, kuid ettepanek hääletati maha.

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolekul oli enne hääletust üleval küsimus, miks inimesed, kes on väidetavalt sadade tuhandete eurode väärtuses vara omastanud, endiselt Võru tarbijate ühistut juhivad, kuid nõukogu liikmed ei pidanud kellegi tagandamist vajalikuks.

Järgnes hääletus, kas esitada ühistu juhtide vastu nõue. Sellel osales umbes 70 kohal olnud inimest ja väidetavalt toetas enamik neist nõude esitamist.

"Siis aga, pauhti, olid need samad Võru Tarbijate Ühistu juhtkonnaga seotud isikud võtnud liikmetelt volikirjad ja hääletasid iseendaga seotud nõuete esitamise vastu," kirjeldas ERR-ile asjaga kursis olev isik toimunut. "Kohapeal oli väga palju hämmingut, et kuidas siis nii. Nõude esitamine hääletati maha nende häältega, kes olid andnud volituse."

Küsimus on tema sõnul nüüdseks selles, mis saab edasi: kas liit peaks ise organiseeruma ja nõude esitama, kas asjasse peaks sekkuma keskliit ning kas tegu on seaduseauguga, kui väidetavalt omastamisega tegelenud isik jätkab ausa juhina ja keegi kahju tagasi ei nõuagi.

Võru TÜ juht ja endine Võru maavanem Andres Kõiv on üks nendest, kes saanud kahtlustuse omastamises, kuid jätkab siiani ametis. Võru Tarbijate Ühistu nõukogu esimees vandeadvokaat Jako Laanemägi on varem meediale Kõivu jätkamist põhjendanud majanduslike kaalutlustega ning sellega, et ükski ühistu liige ei ole Kõivu suhte pretensioone esitanud.

Ka teisipäevasel koosolekul ütlesid nõukogu liikmed, et kuna praegu on majandustulemused head, ollakse juhtidega rahul ega eemaldata kedagi enne, kui kohus on nad lõplikult süüdi mõistnud.

ERR on esitanud kommentaaripalve ka Andres Kõivule.