Kallas kinnitas valmidust maksta PRIA otsetoetused välja veel sel aastal

PRIA kommunikatsiooniekspert Õnne Allaje-Kukk ütles, et ligi 13 000 taotlejale makstakse aasta lõpuks välja ligikaudu 140 miljonit eurot.

Tänavu 12. detsembril sai 2715 põllumeest PRIA-lt aga teate, et võivad Euroopa Liidu karmistunud nõuete ja lisandunud bürokraatia tõttu saada oma toetusraha alles jaanuaris.

Kui varem tehti kontrolli taotluste üle pisteliselt ja kohapeal, siis nüüd tehakse seda andmebaaside infot kõrvutades, kuid uued IT-süsteemid plaanitud ajaks ei valminud.

Mis mahus toetusi seni välja makstud on ning kui palju viibinud toetusest juba välja makstud on, PRIA ei avaldanud.

"Nagu eelnevates teadetes oleme öelnud, siis uude aastasse jääb orienteeruvalt paarisaja taotleja otsuse tegemine, sest nende taotlused vajavad põhjalikumat läbivaatust ning koostööd kliendiga – see on olnud ka eelnevatel aastatel tavapärane," ütles Allaje-Kukk.

Kallas: oleme valmis riske võtma

Regionaalminister Madis Kallase sõnul peaks praeguse graafiku järgi tuleva nädala lõpuks olema toetused välja makstud. "Siis järgmiseks reedeks ehk 29. detsembriks peaks olema nii palju, et 250 jääb välja maksmata," ütles Kallas, lisades, et igal aastal vajavad 1-2 protsenti toetustest täiendavaid kontrolle.

Kallas nentis, et praegusel kujul väljamakseid tehes on risk eksimusteks suurem, kuid üksikute vigadega tuleb tegeleda probleemide ilmnemisel, et võimalikult paljudele siiski enne pühi toetused välja maksta.

"Kuna kogu süsteem muutus, siis seal on mõnevõrra suuremad riskid, aga oleme valmis need riskid võtma," ütles Kallas.

Ministeerium ootab PRIA-lt ülevaadet järgmise nädala neljapäevaks, et vajadusel veel midagi muuta.

Nendele ligikaudu 250 taotlejale, kelle taotlused vajavad täpsustamist, peaks see juba teada olema.

"Kõik, kes kontaktandmed on andnud proovime kätte saada," ütles Kallas ja kutsus inimesi kontrollima, kas nende andmebaasides esitatud kontaktandmed on korrektsed. "Et nendel 200-l oleks info käes, et maksed toimuvad uuel aastal."

PRIA maksab töötajatele üle 600 000 euro preemiaid

PRIA paistab silma ka kopsakate aastalõpupreemiate poolest, kokku otsustas asutus detsembri alguses maksta preemiatena 316 töötajale üle 600 000 euro. Kokku töötab asutuses 341 inimest.

Enim saab preemiat otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell 6500 eurot, eelarve- ja analüüsioskanna juhataja Kadri Koel, arengutoetuste osakonna juhataja Kiret Klutšivski, registrite osakonna juhataja Kiido Levin 6000 eurot ning peadirektori asetäitjad Kertti-Airin Pärli ja Jaanus Hämmal 5700 eurot.

Kallas märkis, et tal ministrina on keeruline allasutuse preemiate maksmise poliitikat kommenteerida ning ministrid ei tohiks kindlasti allasutuste tasustamispoliitikasse sekkuda, kuid mõistab, miks see inimeste õiglustunnet riivab.

Minister sõnas, et ise oleks ta suure mure taustal käitunud teisiti. "Loomulikult mina oleks käitunud teistmoodi, samas loodan, et asutuste tasustamispoliitikat ei hakka kunagi korraldama ministrid," ütles Kallas.

Kallas ütles, et tasud makstakse välja vastavalt asutuse korrale ja seadustele. "Aga kui näen, et oli selline suur mure laual, siis oleks kohane otsused teha kui põllumeestel on toetused käes ja teha seda näiteks esimeses kvartalis," ütles ta.