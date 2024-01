Peretoetuste ja vanemahüvitiste väljamaksmine võib olla häiritud

Sotsiaalkindlustusamet võttis personaalselt ühendust inimestega, keda juhtunu puudutab ning teeb kõik selleks, et raha üle kanda.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja kohusetäitja Kristina Pähkli sõnul ei ole veel selge, mis on tehnilise probleemi põhjus, kuid ameti ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega töötajad (TEHIK) annavad endast kõik, et raha jõuaks inimesteni esimesel võimalusel.

"Juhtunu täpne põhjus on veel väljaselgitamisel. Pensione ja hüvitisi maksame välja IT süsteemidega, mis on loodud ligi veerandsada aastat tagasi. Paraku tekib vananenud süsteemide haldamisel ettenägematuid probleeme. Püüame need võimalikult kiirelt lahendada, et toetused jõuaksid saajateni, kelle jaoks on tegemist olulise sissetulekuallikaga."

Seekordne probleem puudutab inimesi, kes on vahetanud toetuse või hüvitise saamise kontot. Tehnilise tõrke tõttu kandis süsteem raha kliendi poolt varasemalt märgitud arveldusarvele, mis aga ei vasta tema hilisemale soovile.

Sotsiaalkindlustusamet on võtnud ühendust kõikide inimestega, keda see olukord puudutab. Kuigi seadus ei sätesta, mis kuupäeval peab raha inimesteni jõudma, on tavaks saanud, et peretoetused ja vanemahüvitised jõuavad inimesteni 8. kuupäeval. Valdav osa neist, keda antud olukord puudutab, saavad raha kätte hiljemalt 10. jaanuaril.