Tuleva sai eksitavate ja vigadega reklaamide eest 100 000 eurot trahvi

Finantsinspektsioon tuvastas, et Tuleva reklaamid ei sisaldanud üleskutset tutvuda finantsteenuse tingimustega ega konsulteerimist asjatundjaga. Samuti polnud kohustuslikku märget, kust saab infot fondide pakkumise põhiteabe kohta. Ka olid reklaamid eksitavad, sest andsid näilise tagatise fondi tulususe kohta, märkis inspektsioon.

"On olemas reklaaminõuded finantssektoris, mis nõuavad seda, et tarbijad saaksid õige, täpse ja täieliku informatsiooni finantstoodetest – pensionitooted, teise samba pensionitooted," lausus finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

"(Tuleva reklaamid) andsid finantsinspektsiooni arvates mulje, et me garanteerime tootlust või me tegime võrdlusi teiste fonidvalitsejatega, millel finantsinspektsiooni arvate ei olnud piisavalt alust. Finantsinspektsioon ei heitnud (ette) teavitustegevuse kohta. See on väga tõsine otsus, mida edasi teha," ütles Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk.