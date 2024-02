Pärnu kaalub kõnniteede talvise puhastuse laiendamist kogu linnale

Pärnu linn kaalub võimalust laiendada talvist kõnniteede puhastust kogu keskusele. Märtsi alguseks peaks selguma selle võimalik maksumus ja ka see, kas linnal on kulude katmiseks tarvis leida lisaraha.

Pärnu linna sõnul on aeg edasi läinud ja inimesed ootavad linnalt paremat teenust, mistõttu nüüd arutataksegi, kas linn võiks võtta talvise kõnniteede puhastamise enda kanda.

Juba praegu on bussiliiklusega tänavate ääres olevate kinnistute omanikud tänavate hooldamisest vabastatud. Ja selliseid teid on Pärnus üle 80 kilomeetri. Kokku on Pärnu keskuslinnas tänavavõrgustik üle 230 kilomeetri pikk.

"Võib-olla meil on vaja kuskil kõigepealt investeerida kõnniteesse, et me saaksime seda üldse lükkama hakata. Teine suur probleemikoht on see, et kõnniteed ei ole standardse laiustega, meil on väga palju kõnniteid, kus keset kõnniteid on elektripostid või siis ka majast väljatulevad trepiastmed," selgitas Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud Pärnu elanikud leidsid, et kõnniteede hooldus peaks olema omavalitsuse ülesanne.

"Vanad inimesed ei jaksa ju, ma olen ise samasugune," ütles Aili.

"Kindlasti oleks mõistlik, et omavalitsus seda teeks, küsimus on see, mida see maksab ja kust see raha leitakse," rääkis Priit.

Linnade ja valdade liidu hinnangul on üks suuremaid murekohti raha, aga ka tehniline varustatus. Ent Eestis on siiski omavalitsusi, kes talvist kõnniteede hooldust ise korraldavad.

"Millised funktsioonid ja kuidas nad seda täidavad ja kui suures mahus, seda ma ei oska siin ütelda ega kirjeldada. Võiks ütelda, kes on proovinud ja võtnud funktsioonid üle, nendest üheks, ma märgiks, on näiteks Võru," rääkis liidu nõunik Kalle Toomet.

"Alates 2021. aastast Võru linn võttis endale kõnniteede hoolduse täies mahus. Põhjuseks oli, et hästi ebaühtlaselt oli linna kõnniteede seis. /.../ Summa, mida Võru linn iga kuu selle eest välja maksab, on 17 000 eurot. See on väga hea investeering meie enda inimestesse, et inimesed ei pea hommikuti vara enne tööleminekut oma majaesiseid koristama," rääkis Võru linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim.

Pärnu linna sõnul tehakse edasised otsused siis, kui on välja selgitatud, kui palju talvine kõnniteede hooldus linnale maksma võiks minna.

"Mul on olemas varasem ülevaade, mis on räägitud, et umbes 800 000 kuni 1,3 miljonit võib see linnale maksta. Ja katteallikatega on see teema, et eks siis millegi arvelt. Aga mille arvelt, see selgub siis, kui see on laua peal, kui palju see kõik maksab," ütles Talviste.

Tööde võimalik maksumus peaks selguma märtsi alguseks.