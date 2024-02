Tartu vanapaberi kogumiskohas on avatud raamatuvahetuspunkt

Tartus on vanapaberi kogumiskohas avatud raamatuvahetuspunkt, kuhu võib igaüks viia raamatuid, mida enam vaja ei lähe ning soovi korral valida endale riiulist raamatuid, mis huvi pakuvad. Raamatuvahetuspunkti eesmärk on pikendada raamatute eluringi.

Tartu raamatuvahetuspunkt sai alguse Cronimet Nordicu ja Eesti Vanapaberi juhatuse liikme Eva Pedjaku kogemusest. Pedjak loeb palju ja raamatud on tema elus tähtsal kohal. Aastaid erinevate materjalide taaskäitlemisega tegelemisel jäi naisele aga silma, et päris palju häid raamatuid läheb otse taaskasutusse.

"Tartu inimesed on hästi vastutustundlikud ja väga palju paberit ka eraisikud toovad otse meie kogumispunkti. Ja siis vahest on kahju vaadata, et tegelikult päris palju häid raamatuid me saadame otse pressi. Siis tuligi mõte, et äkki enne sinna pressi saatmist teeme ühe riiuli, kuhu saame alguses kõik need raamatud ritta seada ja kui keegi neid ikkagi mingi teatud perioodi jooksul ei ole kasutanud või endale soovinud, siis saame kaaned ümbert ära võtta ja raamatu paberilehe siis n-ö pressi saata ja taaskasutusse suunata," selgitas Pedjak.

Seega on raamatuvahetuspunkti oodatud kõik raamatud, mida inimene ise enam ei vaja, kuid mille kohta arvab, et teosed võiksid ehk huvi pakkuda kellelegi teisele. Samuti võib igaüks endale riiulist raamatu kaasa haarata, olenemata sellest, kas ta on midagi riiulisse ka ise toonud.

Raamatuvahetuspunkt on praeguseks töötanud lühikest aega, kuid esimeste kogemuste põhjal huvi seesuguse punkti vastu on tartlastel olemas, ütles Pedjak.

"Raamatuid on ja on inimesi ka, kes on uudistamas käinud ja juba võtmas käinud. Ma loodan, et see saab olema selline tore ühisprojekt, kus Tartu või Tartu ümbruse inimesed saavad veel üks kord nendele raamatutele uue elu anda," rääkis ta.

Raamatuvahetuspunkt Tartus Jalaka 60b on talveperioodil avatud tööpäeviti kell 8 kuni 17. Eesti Vanapaber suunas mullu uuele elule 10 000 tonni vanapaberit.