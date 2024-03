Riias tuli tuhatkond talunikku ja metsatöölist meelt avaldama

Talurahva Seimi aktsiooniga liitusid Läti Metsaomanike Seltsi ja Läti Puidutööstusliidu protestijad.

Valitsuse hoone ette pargiti kuus rasket põllumajandusmasinat, lisaks püstitati ka installatsioon – murtud jalaga tool ja kiri "Tule mõistusele! Kukud!"

Meeleavaldajad kandsid loosungeid "Rohelise arengu eest! Rohelise seisaku vastu!", "Laske tööd teha!", "Metsa loodusvara on inimese loodud!", "Puude taga metsa ei näe,".

Talurahva Seimi juhatuse esimees Juris Lazdinš ütles agentuurile LETA, et veebruari alguses poliitikutele esitatud põllumeeste nõudmised ei ole veel täitunud, kuid töö nendega on juba alanud.

Lazdinš lisas, et pärast tänast protesti esitab Talurahva Seim Riia linnavolikogule avalduse järgmise meeleavalduse korraldamiseks oktoobris, näidates sellega selgelt valdkonna visadust oma eesmärkide saavutamisel.

"See on üks radikaalsemaid viise probleemide lahendamiseks," ütles Lazdinš ja lisas, et mured on põllumajanduses olnud juba pikka aega ja sellised meeleavaldused on hea viis tuletada poliitikutele meelde nende lahendamise vajadust.

Ürituse eesmärk on juhtida tähelepanu Läti metsaomanike ja metsatööliste pikaajalistele muredele.

Meeleavalduse korraldajad nõuavad valitsuselt õiglast hüvitist ja et ei loodaks uusi majandustegevuse piirangutega alasid enne õiglase hüvitise tagamist.

Kuu aega tagasi, 5. veebruaril peeti Liepājas, Salduses, Talsis, Tukumsis, Kuldīgas, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Jekabpilsis, Aizkraukles, Daugavpilsis, Rezeknes, Volmaris, Gulbenes, Limbažis ja Ogres põllumeeste meeleavaldused, milles osales kokku umbes 2000 inimest.

Meeleavaldustel nõudsid põllumehed Venemaa ja Valgevene toiduainete impordi viivitamatut keelamist ilma üleminekuajata, Läti puu- ja köögiviljadele vähendatud viieprotsendise käibemaksumäära taastamist, bürokraatlike viivituste vähendamist põllumajanduses ning programmide arendamist ja käibekapitali kättesaadavuse suurendamist, samuti riigipoolsetest maakoormistest ja muudest maakasutuspiirangutest loobumist.