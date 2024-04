Saksa transpordiminister: kiirteedel kiiruspiirangut ei tule

Saksa valitsus ei kavatse kehtestada kiiruspiirangut kiirteedel, ütles riigi transpordiminister Volker Wissing. Varem sel aastal pakkus Saksa föderaalne keskkonnaamet välja piirata liikumiskiirust maanteedel 120 kilomeetriga tunnis, et vähendada süsinikdioksiidi heitmeid.

"Inimesed ei taha seda. Ringleb väga palju erinevaid numbreid. Oluline on, et ainult [ühiskonnale] vastuvõetavad meetmed saavad olla edukad," ütles transpordiminister.

Saksamaa on üks väheseid riike maailmas, mille kiirteedel pole kiiruspiirangut. Autobahn'i nime all tuntud Saksa kiirteede võrgustik on seetõttu kuulus üle maailma. Samas kerkib ühiskonnas aeg-ajalt arutelu piirkiiruse kehtestamise üle, kirjutab Politico.

Kuigi tegemist on Saksamaal vastuolulise teemaga, tõuseb toetus piirkiiruse kehtestamisele. Isegi 54 protsenti Ülesaksamaalise Autoklubi (ADAC) liikmetest toetas eelmisel aastal ühenduse sees toimunud hääletusel kiirusepiirangu kehtestamist.

Ühed suurimad piirkiiruse kehtestamise idee eestvedajad on keskkonnakaitsjad. Kliimamuutuste ekspertide nõukogu (Expertenrat für Klimafragen) teatas eelmise aasta augustis, et Saksa valitsus ei suuda saavutada oma 2030. aasta kliimaeesmärke mahajäämuse tõttu transpordi- ja ehitussektoris.

Wissing on liberaalsete Vabade Demokraatide (FDP) liige. FDP on tuline kiirusepiirangu kehtestamise vastane, samuti on kiirteedel piirkiiruse kehtestamise vastu ka Saksamaa peamine opositsioonierakond Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ning parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Saksa keskkonnakaitsjad on varem süüdistanud piirkiiruse kehtestamise vastaseid Saksamaa mõjuka autotööstuse huvide kaitsmises.